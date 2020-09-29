Прояснилась цена препарата от коронавируса «Авифавир»

Цена препарата «Авифавир» от коронавируса будет стоит около восьми тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Он отметил, что выход лекарства в аптеки был специально чуть-чуть задержан, чтобы представить разумную цену. В итоге этот препарат будет стоить на 30 процентов меньше аналогов. При этом Дмитриев подчеркнул, что РФПИ еще будет работать над снижением цены.

Дмитриев уточнил, что «Авифавир» — серьезный препарат, он не дает вирусу размножаться, но он должен назначаться врачом. Его нельзя принимать при планировании беременности и в качестве профилактики COVID-19.Инструкция по применениюПрименяют при коронавирусной инфеуции.ПротивопоказанияНе применяется:- при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;- при беременности или подозрении на беременность;- детям.С осторожностью:- при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);- при нарушении функции печени.