Кинотеатры могут закрыть из-за второй волны коронавируса

Кинотеатры готовятся к повторному закрытию из-за большого количества заболевших COVID-19. Об этом рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.По мнению Березина, вторая волна коронавируса добьет отрасль, еще одного карантина кинотеатры не переживут. Если они закроются, то повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые, уже крупные сети еще не появилисьОсобое внимание владельцы кинозалов уделяют контрактам, заключаемым с арендодателями и, в первую очередь, торговыми сетями.Продуктовые запасы кинобаров формируются с учетом прошлого опыта, когда компаниям пришлось утилизировать остатки после закрытия залов.Обязательства по кредитам, отсроченные до осени, кинотеатры выплачивают уже сейчас.Особое внимание, отмечает Березин, кинотеатры сейчас уделяют формированию запасов продукции для кинобаров: после закрытия в марте пришлось утилизировать продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Кроме того, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам, добавил председатель ассоциации.

Вторая волна коронавируса добьет отрасль, считает председатель ассоциации. В Объединенной сети кинотеатров РБК заявили, что компания не намерена останавливать работу. «Ждем открытия в еще не открывшихся регионах. Работаем с соблюдением мер, предписанных Роспотребнадзором», — добавили там.В свою очередь нендиректор comScore в России и СНГ Роман Исаев считает, что рынок постепенно восстанавливается и паниковать не стоит. «О закрытии кинотеатров в связи со второй волной речи не идет. То, что на днях раздавалось в СМИ — это истеричные посылы не самых адекватных людей. За этими эмоциональными высказываниями нет никакой реальной основы. Считаю, что комментировать пока решительно нечего, ничего катастрофического не происходит. У нас есть несколько рабочих переносов релизов, не самая лучшая динамика заболеваемости, ужесточение режима от Собянина — но и все, ничего экстраординарного. Даже наоборот — за первые две декады сентября мы вышли на уровень 75% от сборов аналогичного периода прошлого года, и это при наличии ограничений и боязни части аудитории ходить в кино. Это потрясающий, крайне обнадеживающий показатель. Динамика посещаемости пока продолжает идти вверх. Остается только пережить октябрь и дождаться ноября и следующих больших релизов», — поделился Исаев.