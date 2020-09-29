Борис Моисеев возмущен слухами о своем бедственном положении

Популярный в нашей стране певец Борис Моисеев возмутился слухами о своей нищете. Одновременно с этим были опровергнуты недостоверные данные о тяжелом состоянии здоровья исполнителя.

«Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жуткие слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами», — приводит слова артиста «МК».

По словам исполнителя, у него есть накопления, также ему выплачивают «нормальную пенсию» и «очень приличные авторские» за песни, которые звучат в эфире радиостанций и телеканалов.

«Много подарков, даже из-за границы. Потребности у меня сейчас, понятно, совершенно не те, что были раньше, когда я был гастролирующим артистом и содержал целый коллектив», — добавил Моисеев.

Музыкант причислил себя к среднему классу и подчеркнул, что ни в чем не нуждается. Таким образом он отверг ранее появившуюся информацию о том, что ему приходится трудно в финансовом плане.

Состояние здоровья Бориса Моисеева

Актриса и юмористка Елена Воробей прокомментировала слова адвоката и телевизионного эксперта Тамары Пуховой о том, что певец Борис Моисеев находится в критическом состоянии и не встает с кровати.

«У Бори все нормально. Я опровергаю этот бред. Больше ничего говорить не могу», — высказала она.

Также информацию не подтвердил арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох. Он отметил, что у певца все в порядке.

Напомним, что из-за перенесенного несколько лет назад инсульта Моисеев был вынужден покинуть сцену. По словам Гороха, исполнитель смирился с тем, что после болезни его жизнь сильно изменилась, но все равно понемногу продолжает заниматься творчеством.