В Республике Алтай сутки выявили 54 зараженных коронавирусом

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. Новых смертей среди инфицированных зафиксировано не было.

Из 54 новых случаев 25 было выявлено в Горно-Алтайске, 14 – в Кош-Агачском районе, 11 – в Майминском районе, два – в Онгудайском районе и еще два – в Усть-Канском районе. Таким образом, в Республике Алтай за все время лабораторно было подтверждено 3532 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее в регионе было зарегистрировано 20 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, 17 из них умерли непосредственно от COVID-19, а трое по иным причинам.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 92 709 человек. В понедельник, 28 сентября, исследовано 814 проб. Под медицинским наблюдением находится 766 человек. На утро 29 сентября, число выздоровевших в регионе увеличилось до 2584 человек.