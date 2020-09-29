Названо число школ, которые были переведены на дистанционное обучение

Около 95 российских школ уже переведены на дистанционный формат работы в новом учебном году. Станет ли дистанционное обучение обязательным для всех российских школ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом? Этот вопрос сейчас очень актуален.Закроют школы на карантин осенью 2020 года или нет: новостиВ Министерстве просвещения России назвали условие, по которому в стране будет осуществлен полный переход на дистанционное обучение в школах.Как рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, всеобщего возвращения на удаленное обучение удастся избежать, но только в случае, если будут соблюдаться все санитарные требования.«Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволит избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — пояснил Глушко.Сейчас на дистанционное обучение в России переведено 95 школ. И это, по словам чиновника, «незначительное» число.Позже министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что пока о полном переходе на дистанционку, как это было весной, речи не идет. Сейчас заболеваемость вирусными инфекциями находится в сезонных показателях, ситуация отслеживается, а из-за гриппа школы закрывали и раньше.Но, судя по всему, дистанционный формат действительно может в ближайшее время прийти в большинство школ. Тем более что вирусологи уже четко говорят, что спасти страну от всеобщего карантина как раз может дистанционка в школах.Российские школы могут вернуть на дистанционное обучение, если число инфицированных коронавирусом будет и дальше расти. Об этом сообщил первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом мое ощущение, что, в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать», — заявил Смолин.С ним не согласен экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Он уверен, что для защиты от коронавируса достаточно точечного механизма: если в школе или вузе возникает вспышка заболевания, их закрывают на какое-то время и переводят всех учащихся на «дистант». Онищенко напомнил, что руководитель образовательной организации может принять такое решение сам, без надзорных органов.25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом попросил жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции. Им лучше не посещать общественные места и транспорт без острой необходимости, ограничить контакты с родственниками и знакомыми, принимать все меры предосторожности. Прогулки на свежем воздухе при этом не ограничиваются.Кроме того, Собянин призвал столичные предприятия вернуть на «удаленку» как можно больше сотрудников. Всем москвичам рекомендуют строже соблюдать масочный и перчаточный режим.Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. В итоге все школы в России перешли на этот формат в апреле-мае. Однако данный вид обучения вызвал шквал критики как со стороны родителей, так и со стороны учителей. Большая часть российских семей высказались против такой формы обучения.