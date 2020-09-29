Врач оценил ограничения, которые введены в Москве

Люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска по развитию осложнений из-за коронавируса, поэтому их нужно обезопасить в первую очередь. Так введенные мэрией Москвы ограничения прокомментировал врач Александр Мясников.Новые ограничения в Москве: последние новости сегодня, 29.09.2020Ужесточения ограничительных мер все россияне ожидали 20 сентября из-за распространения соответствующей информации в Сети. Однако, по мнению телеведущего, паника по поводу введения новых ограничений не оправдана. Изначально было известно, что коронавирус особенно опасен для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, поэтому профилактические меры будут направлены на эту категорию лиц. О полной изоляции людей пока речи не идет.»Просто сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые», — поведал Мясников.В Москве ввели ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Пока они носят рекомендательный характер.Москвичей старше 65 лет и тех кто страдает хроническими заболеваниями просят без особой необходимости выходить из дома. Власти попросили руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи введением домашнего режима для части горожан.В городе усиливают контроль за соблюдением масочного режима. В частности, представители организатора перевозок проводят выборочно рейды в общественном транспорте. Сейчас многие пассажиры пренебрегают санитарными правилами, говорит заместитель руководителя компании «Организатор перевозок» Олег Иванов. По его словам, с учетом того, что близится сезон гриппа, люди рискуют заразиться сразу двумя инфекциями.

Пристальное внимание уделяется и магазинам. Уже закрыты около 50 торговых точек, более 15 тысяч – оштрафованы. Почти во всех магазинах как посетители, так и продавцы не носили средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию. В некоторых случаях отсутствовали средства дезинфекции, – рассказала представительно Управления Роспотребнадзора по Москве Марина Пакина.Также проходят рейды в кинозалах и театрах. Так, проверка в «Сатириконе» закончилась актом о нарушениях зрителями санитарного режима. Теперь театру грозит штраф. В департаменте культуры призывали соблюдать все необходимые меры безопасности. Глава ведомства Александр Кибовский предупредил, что за беспечность посетителей придется отвечать театрам – вплоть до их закрытия.Между тем Европу накрыла вторая волна пандемии. Больше половины европейских стран сообщают о приросте заболевших на 10% за последние две недели. Лидерами черного списка стали Испания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Бельгия и Нидерланды. Израиль ввел в стране второй карантин.Справиться с ситуацией мы сможем только после массовой вакцинации, считает инфекционист Сергей Вознесенский. Сейчас, по его словам, очень важно не пренебрегать индивидуальными средствами защиты.По данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, вплотную приблизилось к миллиону.