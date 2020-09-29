Названы сроки пика заражений коронавирусом в России

Максимальное нарастание числа заболевших COVID-19 в России, скорее всего, случится через 2-3 недели. При худшем сценарии новый пик придется на начало ноября, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В разговоре с РИА Новости он сказал, что согласно модельному анализу есть три возможных сценария. При наиболее благоприятном исходе уровень заболеваемости и летальных исходов начнет спадать через неделю. При наиболее вероятном сценарии пик произойдет через две-три недели, при худшем — в начале ноября.Специалист также заявил, что не видит смысла в введении строгих ограничительных мер, поскольку не получится добиться их соблюдения среди 80% граждан, а для достижения эффекта нужен именно такой показатель.Сколько заболевших коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки в России выявили 8 135 заболевших коронавирусом. Из этого числа 2 200 (27,0%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в России с начала пандемии зафиксировали 1 159 573 случая коронавируса. Топ-5 регионов по заболеваемости за сутки: Москва — 2217, Санкт-Петербург — 237, Московская область — 212, Ростовская область — 193, Нижегородская область — 165. Всего с момента начала распространения коронавируса в России заразились 1?159?573 человек.За сутки умер 61 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России скончались 20?385 человек, заразившихся коронавирусом.Всего с момента начала пандемии в России выздоровели 945?920 человек, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция. В том числе за прошедшие сутки выписаны из больниц 2?702 человека, лечившихся от COVID-19.