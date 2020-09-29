Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в Москве

О тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно примерно год назад от СМИ. Все это время журналистам не удается достать свежих фотографий актрисы, поэтому общественность может только предполагать, как выглядит всеми любимая «няня Вика».

Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 29.09.2020

Конечно, без слухов не обходится. Так, в сеть просочилась информация, что Заворотнюк якобы сильно располнела, потеряла волосы и стала похожа на Жанну Фриске перед смертью. Эти домыслы кажутся убедительными, ведь певица тоже страдала от глиобластомы, как и Заворотнюк сейчас. Однако медсестра из Каширской больницы опровергла все слухи.

«Настя проходит лечение в Москве, реабилитацию, это слухи, что она улетела на экспериментальное лечение в Европу. Чувствует себя нормально, все с ее внешностью нормально, улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась», — успокоила поклонников Заворотнюк медсестра.

Согласно неподтвержденным сведениям, Анастасия Заворотнюк находится сейчас в загородном доме в Московской области. Актриса приходит в себя. За ней ухаживает ее муж — фигурист Петр Чернышев.

Тем временем, дочь страдающей от рака головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не отказалась бы от работы на телевидении в качестве ведущей, рассказала она подписчикам.

Анна Заворотнюк активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Благодаря ему девушке удается зарабатывать на рекламе. Но Заворотнюк была бы не прочь вновь окунуться в атмосферу съемок. Дочери актрисы уже доводилось вести программу «Достань звезду» на телеканале «Домашний» в возрасте 16 лет. Тогда девушке пророчили большое будущее на ТВ, но она отправилась в Нью-Йорк, чтобы осваивать другую профессию.

По возвращении в Россию Анна Заворотнюк стала все чаще задумываться о карьере телеведущей, пишет «Желтая газета. Зажигай!». Однако пока девушка интересна для репортеров лишь как дочь онкобольной звезды «Моей прекрасной няни». Несмотря на внушительное количество предложений от продюсеров различных каналов, Заворотнюк-младшая не распространяется информацией о здоровье матери.