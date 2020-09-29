Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, Ирина Стерхова оспорила вынесенный актеру приговор, сообщают «Известия» со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Михаил Ефремов: последние новости

Жалобу подал адвокат Вадим Никулин. Он указал, что суд не рассмотрел предыдущее обращение Стерховой, которая потребовала признать себя потерпевшей по делу.

Стерхова указывает на то, что в течение 22 лет фактически находилась в браке с Захаровым. Однако суд отказался признать ее потерпевшей. В этом качестве на процессе фигурировали брат, два сына и официальная жена погибшего Маргарита Захарова.

Маргарита Захарова — вторая жена погибшего и мать его младшего сына. Сергей Захаров с ней официально не разводился, хотя фактически более двух десятилетий жил со Стерховой. За две недели до ДТП Захарова подала заявление на развод, в котором подтверждала, что с 1994 года не жила с мужем.

В свою очередь 28 сентября артист Михаил Ефремов подал апелляцию на вынесенный ему ранее по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве приговор.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова Михаила Олеговича», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По ее словам, актер раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор, ссылаясь на то, что ранее его позиция была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева.

Также в инстанцию поступила расширенная жалоба экс-защитников Ефремова — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Кроме того, отменить приговор артисту потребовала Ирина Стерхова, сожительница погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. По словам адвоката женщины, дело должно быть направлено на новое рассмотрение , так как суд не рассмотрел повторное ходатайство Стерховой о признании ее потерпевшей.

Потерпевших в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова четверо: супруга Захарова, два сына (от первого и от второго брака) и брат погибшего.

За «пьяную» аварию со смертельным исходом, устроенную 8 июня на Садовом кольце, актер ранее был приговорен к восьми годам колонии общего режима с лишением водительских прав на три года.