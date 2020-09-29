Путин высказался о возможности введения новых ограничений

Президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день мы знаем о заболевании гораздо больше, чем несколько месяцев назад. Поэтому от каждого гражданина зависит результат, касающийся борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы государство не прибегало к масштабным ограничениям.

Владимир Путин отметил, что борьба с пандемией продолжается, поэтому расслабляться и терять бдительность нельзя. Президент обратился к россиянам, попросив их максимально проявлять ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами.

Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей — это нужно для безопасности и защиты здоровья.

Нарастание количества заболевших коронавирусом в России с наибольше вероятностью может произойти через 2-3 недели. Как передает РИА Новости, такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По словам эксперта, существует три возможных сценария роста заболеваемости. При самом благоприятном исходе цифры заболеваемости и летальных исходов через неделю могут начать уменьшаться. По самому вероятному сценарию, Россия достигнет пика через 2-3 недели. В худшем случае пик заболеваемости придется на начало ноября.

В то же время эксперт заявил, что не видит смысла в введении строгого карантина, поскольку он может быть эффективен только в том случае, если его соблюдает 80% населения, а в России такого показателя достигнуть не удастся.