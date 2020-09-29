Полиса ОСАГО начали оформлять по новым правилам

С начала осени на территории Российской Федерации действуют новые правила определения итоговой стоимость полиса ОСАГО. Представители Центробанка рассказали, что изменения были внесены с целью сделать стоимость полисов более справедливой. С этого момента она будет определять риск попадания в ДТП каждого отдельно взятого автомобиля.

Новые правила оформления ОСАГО: что изменилось

Согласно новому закону стоимость обязательного автострахования будет рассчитываться индивидуально для каждого автовладельца. Сотрудники страховых компаний будут учитывать множество дополнительных факторов, так или иначе влияющих на безопасность вождения. В конечный список попали: пол водителя, его семейное положение, а также цвет автомобиля.

Российское законодательство обязало всех автомобилистов ежегодно приобретать полис ОСАГО. Но на протяжении всех лет действия закона мало кто из автомобилистов знал о факторах, влияющих на стоимость страховки. Страховая система достаточно запутанная, в ней использовано несколько таблиц со специальными коэффициентами:

место регистрации автомобиля;

мощность мотора;

водительский стаж и возраст автовладельца;

сведения о всех ДТП с участием водителя.

С 1 сентября страховые компании обязали использовать дополнительные сведения при определении итоговой стоимости страховки. В частности, теперь страховые специалисты будут интересоваться семейным положением водителя, наличием у него детей. Также будут учитываться пол автовладельца и цвет транспортного средства.

Представитель руководства РСА Евгений Уфимцев рассказал, что факторы оценки тарифов будут сильно отличаться. На это будет оказывать большое влияние статистика каждого конкретного страховщика. Например, стоимость полиса ОСАГО для владельца красного спортивного автомобиля будет несколько выше, так как известно, что такие машины передвигаются с большей скоростью. И, наоборот, люди, имеющие детей, управляют автомобилей с большей осторожностью и не превышают скорость.

Некоторые эксперты посчитали необходимым включить в список и пол автовладельца, так как несправедливо будет заставлять дам платить большую сумму за страховку. Но страховые компании не согласились с этим предложением так, как и в спорте есть разделение на женские и мужские категории. При этом никто не считает такое положение вещей дискриминацией.

Отрицать разницу женского и мужского стиля вождения нелепо. Практически каждый автомобилист с точность до 90% угадает, кто находится за рулем, при этом верные ответы отмечаются в пользу женщин.

Также представители ЦБ рассказали, что женщины за рулем проводят гораздо меньше времени нежели мужчины. По этой причине крайне важно учитывать пол автовладельца при расчете стоимость полиса ОСАГО.

Согласно статистическим данным представительницы прекрасного пола гораздо чаще попадают в аварии, но, как правило, они не значительны: неудачная парковка или несвоевременная остановка в пробке.

До сентября 2020 года при расчете стоимости страховки специалисты брали во внимание только количество аварий. Это правило приводило к тому, что водитель, соблюдающий все ПДД, и злостный нарушитель отдавали за полис ОСАГО одно и то же количество денег. Теперь все изменится.

Страховые агенты при расчете стоимости полиса ОСАГО будут учитывать количество штрафов, полученных водителем за последний год. Особое внимание будет обращено на превышение скорости, проезд на красный свет светофора и выезд на встречную полосу движения. Именно эти правонарушения по мнению страховых компаний могут создать опасную ситуацию на дороге.