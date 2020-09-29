Карантин в Москве с 28 сентября: какие ограничения начали действовать из-за коронавируса, последние новости

Люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска по развитию осложнений из-за коронавируса, поэтому их нужно обезопасить в первую очередь. Так введенные мэрией Москвы ограничения прокомментировал врач Александр Мясников.

Новые ограничения в Москве: последние новости сегодня, 29.09.2020

Ужесточения ограничительных мер все россияне ожидали 20 сентября из-за распространения соответствующей информации в Сети. Однако, по мнению телеведущего, паника по поводу введения новых ограничений не оправдана. Изначально было известно, что коронавирус особенно опасен для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, поэтому профилактические меры будут направлены на эту категорию лиц. О полной изоляции людей пока речи не идет.

«Просто сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые», — поведал Мясников.

В Москве ввели ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Пока они носят рекомендательный характер.

Москвичей старше 65 лет и тех кто страдает хроническими заболеваниями просят без особой необходимости выходить из дома. Власти попросили руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим. Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления в связи введением домашнего режима для части горожан.

В городе усиливают контроль за соблюдением масочного режима. В частности, представители организатора перевозок проводят выборочно рейды в общественном транспорте. Сейчас многие пассажиры пренебрегают санитарными правилами, говорит заместитель руководителя компании «Организатор перевозок» Олег Иванов. По его словам, с учетом того, что близится сезон гриппа, люди рискуют заразиться сразу двумя инфекциями.

Пристальное внимание уделяется и магазинам. Уже закрыты около 50 торговых точек, более 15 тысяч – оштрафованы. Почти во всех магазинах как посетители, так и продавцы не носили средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию. В некоторых случаях отсутствовали средства дезинфекции, – рассказала представительно Управления Роспотребнадзора по Москве Марина Пакина.

Также проходят рейды в кинозалах и театрах. Так, проверка в «Сатириконе» закончилась актом о нарушениях зрителями санитарного режима. Теперь театру грозит штраф. В департаменте культуры призывали соблюдать все необходимые меры безопасности. Глава ведомства Александр Кибовский предупредил, что за беспечность посетителей придется отвечать театрам – вплоть до их закрытия.

Между тем Европу накрыла вторая волна пандемии. Больше половины европейских стран сообщают о приросте заболевших на 10% за последние две недели. Лидерами черного списка стали Испания, Франция, Великобритания, Италия, Германия, Бельгия и Нидерланды. Израиль ввел в стране второй карантин.

Справиться с ситуацией мы сможем только после массовой вакцинации, считает инфекционист Сергей Вознесенский. Сейчас, по его словам, очень важно не пренебрегать индивидуальными средствами защиты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, вплотную приблизилось к миллиону.