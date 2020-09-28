Эрдоган открыто вмешался в военный конфликт Азербайджана и Армении

Президент Турции потребовал от Армении покончить с оккупацией Нагорного Карабаха.

Пришло время платить по счетам, иначе «Армения и дальше будет своевольничать». Такое жесткое заявление прозвучало сегодня из уст президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с боевыми действиями, развернутыми в Карабахе. Турецкий лидер открыто потребовал от Армении уйти с оккупированных земель, поскольку «все знают, что это земли Азербайджана». Мир в регион вернется только после того, как «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории», подчеркнул турецкий политик.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — добавил Эрдоган.

Выступая по национальному телеканалу NTV Эрдоган осудил не только действия Армении, но и обвинил минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в неспособности решить карабахскую проблему.

«За 30 лет группа не смогла решить этот вопрос, и сделала все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают», — приводит РБК перевод слов из речи Эрдогана.

Турция всегда поддерживала Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха, намерена она это делать и впредь, говорит президент Турции. Однако сегодня Эрдоган впервые озвучил свою позицию после того, как свои заявления уже сделали некоторые ведущие лидеры стран. Правда, накануне его пресс-секретарь Ибрагим Калын в Twitter написал о полной поддержке Азербайджана в этом конфликте.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал Калын в своей аккаунте.

В Армении ответили, что Турция тоже вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе, помогая азербайджанским военным оружием и офицерами. Хотя эксперты отмечают, что Турция вовлечена одновременно в несколько конфликтов, и затяжной характер конфликта Армении и Азербайджана для нее рискован. Они предполагают, что Эрдоган будет ориентироваться на масштабную поддержку Баку для быстрого завершения операции, что должно усилить позиции Турции, особенно в диалоге с Россией.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, где 27 сентября началась полномасштабная война. Глава российского государства посчитал, что главным сейчас является прекращение военных действий и остановка дальнейшей эскалации конфликта.