Губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали двусторонней пневмонией

В воскресенье 27 сентября губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба правительства в своем Telegam-канале. Ранее глава региона дома проходил лечение от коронавируса, продолжая работать в удаленном режиме.

Как сообщают региональные власти, Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу, где он теперь находится на стационарном лечении. Официально информации о его состоянии нет, но источники «Банкфакса» в правительстве говорят, что необходимости подключения губернатора к аппарату ИВЛ нет, и в целом его состояние нельзя назвать тяжелым.

Отметим, в официальном комментарии указано, что в настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный. Пресс-служба не прояснила эту информацию.

Добавим, что обязанности главы региона сейчас исполняет вице-губернатор Виталий Снесарь. Уже несколько дней он подписывает документы в этом качестве.

Напомним, что 22 сентября Виктор Томенко получил положительный тест на COVID-19. Глава региона изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. За этим последовал отказ руководства АКЗС, контактировавшего с губернатором, от проведения очередной сентябрьской сессии в установленные ранее сроки в очном формате. Позже выяснилось, что среди депутатов действительно есть инфицированные. Время и формат проведения сессии пока обсуждается.