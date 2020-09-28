Ведущий ученый НАСА заявил, что жизнь после смерти существует и это доказано наукой

Вернер фон Браун, который являлся ведущим ученым НАСА был уверен в том, что жизнь после смерти – это реальность и это неоднократно было доказано наукой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Именно Вернер фон Браун помог США победить в космической гонке с Россией. И при этом он верил в то, что жизнь после смерти все же существует. Он выпустил книгу «Третья книга слов для жизни», в которой сделал весьма серьезное заявление. Ученый утверждал, что фундаментальные законы Вселенной указывают не только на существование загробной жизни, но и даже Бога. Он был уверен в том, что ничего не исчезает бесследно и душа человека вполне может быть в некоторой степени бессмертной. Вернер фон Браун также говорил о том, что вера в загробную жизнь способна дать людям некую моральную силу и сделать их лучше. Многие современные люди считают, что наука и религия – это совершенно разные вещи. Но скептики будут крайне удивлены тем, что именно наука доказывает тот факт, что в нашем мире ничего не исчезает бесследно. Это же правило можно применить и к человеческой душе. Также в своей книге ученый привел в качестве примера слова президента США Бенджамина Франклина. Он верил в бессмертность человеческой души и в загробную жизнь. Вернер фон Браун учился в Берлинском технологическом институте и после окончания обучения принимал участие в разработке смертоносной ракеты V2, которая использовалась в дальнейшем нацистской Германией. После того, как закончилась война, Браун начала работать с американцами и стал директором программы по баллистическому оружию. В 1955 году он получил гражданство США и вскоре был переведен в НАСА. Стоит отметить, что фон Браун – это далеко не единственный ученый, который открыто говорил о своей вере в загробную жизнь и наличие высших сил.