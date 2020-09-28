У школі на Волині через хворого на коронавірус учня клас пішов на самоізоляцію

В понеділок, 28 вересня, надзвичайники 12 ДПРЧ провели дезінфекцію приміщення кабінету, де навчається 4-В клас Любешівського ліцею.

Причина – серед школярів виявили випадок захворювання на коронавірус. Про це інформує газета «Нове життя».

Цей випадок підтверджений Любешівським районним лабораторним відділенням Маневицького міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», повідомляє провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.

«Тож від сьогодні весь 4-В клас відправили на самоізоляцію на два тижні, навчання відбуватиметься дистанційно. Але якщо впродовж цього часу захворіє ще хтось із однокласників, ізоляцію класу продовжать ще на два тижні», — інформує головний спеціаліст відділу освіти УГП селищної ради Тетяна Губарик.

«Водночас 10-й клас цього ж навчального закладу, котрий був на самоізоляції, вже навчається у звичному режимі. Так само і один із класів Залаззівського ліцею. А от у Ветлівському і надалі повністю всі класи навчаються дистанційно», — повідомляє Тетяна Володимирівна.