Глава Усть-Канского района покинул должность ради места правительстве региона

Усть-Канский райсовет принял добровольную отставку главы муниципалитета Эжера Ялбакова. Об этом спикер представительного органа Эркем Мекечинов рассказал «Новостям Горного Алтая». При этом инсайдеры говорят о том, что Ялбаков может быть назначен на должность первого заместителя главы Республики Алтай, которая пустует уже второй месяц.

Вопрос о досрочном сложении полномочий главы района рассматривался на внеочередной сессии райсовета 28 сентября. Выступая перед народными избранниками, Эжер Ялбаков сообщил, что покидает пост в связи с тем, что ему предложили новую должность. Депутаты поблагодарили Ялбакова за совместную работу, пожелали ему успехов на новом поприще и приняли отставку руководителя.

Пока нигде официально не озвучивалось, какая должность так привлекла Ялбакова, но инсайдеры полагают, что уже 29 сентября кандидатуру бывшего главы района могут внести на согласование в Эл Курултай в качестве первого вице-премьера.

Отметим, что пустующая должность «политического» вице-премьера ранее занимал Алексей Тюхтенев, который покинул свой пост 10 августа текущего года. По официальным данным, он сделал это добровольно, но наблюдатели полагают, что его вынудили написать заявление. Наблюдатели утверждали, что эта отставка была подготовлена при деятельном участии руководителя аппарата Правительства Республики Алтай Анатолия Донского, который хотел бы видеть на этом месте своего человека. Предполагалось, что «политическим» замом главы РА станет протеже Донского Динара Култуева, однако ей досталось лишь кресло «социального» зампреда. Впрочем, глава региона Олег Хорохордин всеоре перетасовал полномочия своих заместителей так, что вопросы внутренней политики оказались в компетенции Култуевой. Тогда утверждалось, что это временная и вынужденная мера. Будут ли полномочия перераспределены повторно, чтобы вернуть устоявшийся порядок – пока не ясно.

Справка:

Эжер Ялбаков родился 11 августа 1975 года в селе Усть-Кан, окончил Омский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. С 1992 по 1998 годы работал в органах внутренних дел; в 1998-2001 годах – помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Горно-Алтайска; в 2003-2004 годах – судья Усть-Канского районного суда; в 2005 году работал в Фонде медицинского страхования. В 2005 году перешел в аппарат правительства Республики Алтай, с 2014 года – министр культуры, с 2015 по 2017 годы – руководитель аппарата правительства, вице-премьер Республики Алтай. В 2017 году возглавил Государственную инспекцию труда Республики Алтай, а в 2018 году – администрацию Усть-Канского района.