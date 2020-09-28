Жители Великобритании сметают с полок магазинов муку и туалетную бумагу

Из-за того, что в скором времени может быть введен новый режим самоизоляции в Великобритании, люди начали в огромном количестве покупать муку и туалетную бумагу. Магазины начали заказывать в несколько раз больше подобной продукции, но ее все равно не хватает и полки быстро становятся пустыми, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Жители Великобритании опасаются введения новых ограничений в ближайшем будущем, которые связаны с пандемией коронавируса. Именно поэтому такие продукты, как мука и яйца раскупаются с невероятной скоростью. Подобное наблюдалось весной. Стоит отметить, что розничные торговцы, а также производители заявили о том, что они делают все возможное, чтобы обеспечить регулярные и своевременные поставки необходимой продукции. В то же время некоторые из продавцов установили ограничения на покупку тех или иных продуктов. К примеру, Tesco постановил, что каждый покупатель может приобрести не больше трех пачек муки на один чек. Такие действия нужны для того, чтобы избежать паники и массовых закупок, которые наблюдались в начале весны этого года. Тогда полки магазинов были совершенно пустыми, а новую продукцию не успевали завозить. Гигант супермаркетов также установил ограничения на покупку таких товаров, как туалетная бумага, салфетки, мука и макароны. Каждый покупатель может приобрести только определенное количество данной продукции, что не спровоцирует возникновения ажиотажа и паники. При этом в сети появились снимки из Великобритании, где видно пустые полки в магазинах. Разметать продукцию покупатели стали после того, как правительство заявило о введении более жестких ограничений, которые нужны, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.