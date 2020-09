Гигантские азиатские шершни могут распространиться по всему миру

В конце весны этого года Тед Макфолл, пчеловод из штата Вашингтон, обнаружил на своей пасеке огромное количество мертвых пчел. Уже раньше стало известно, что насекомые погибают в результате нападения огромных шершней, которые до этого были распространены только на территории Азии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты провели очередное исследование и сделали не совсем приятное заключение. Гигантские азиатские шершни могут приспособиться к жизни не только на территории США, но и в любой другой стране мира. Результаты исследования были опубликованы специалистами в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Также эксперты добавили, что если шершни приживутся в Вашингтоне, то очень скоро они распространятся по большей части всего западного побережья США. Если люди даже случайным образом доставят это насекомое в некоторые регионы Африки, Европы, Австралии или же Южной Америки, то гигантский азиатский шершень без проблем сможет адаптироваться к местным условиям и начать активно размножаться. Автор исследования Гэнпин Чжу заявил, что им удалось найти достаточно много мест только на территории США с климатическими условиями, которые подходят для жизни шершней. Эти огромные насекомые несут прямую угрозу западным медоносным пчелам, которые не обладают естественной защитой от подобных врагов. В конце лета шершни могут атаковать ульи и уничтожать пчел в огромном количестве, чтобы прокормить свои выводки. Стоит отметить, что некоторые из насекомых могут превышать в длину 5 сантиметром. При этом размах крыльев гигантских азиатских шершней составляет примерно 7,5 см. Укусы этих огромных насекомых могут нанести вред и людям, спровоцировав возникновение аллергического шока.