Биржевые индексы в Нью-Йорке показали уверенный рост

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Биржевые индексы в Нью-Йорке показали уверенный рост

AP

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже показали уверенный рост. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Промышленный индекс Dow Jones подрос на 1,36% до отметки 27 520,56.

Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на +1,52%, до 11 078,93 пункта.

Индекс S&P 500 вырос 1,37%, до уровня 3 343,75.

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