Эксперт назвал причины падения курса рубля

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Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT объяснил, почему российская валюта продолжает снижение.

По его словам, колебания связаны с влиянием конъюнктурных факторов, которые приводят к высокой волатильности национальной валюты по отношению к иностранным.

«Это факторы, которые носят в большей степени спекулятивный характер и являются реакцией на общие политические события», — сказал эксперт.

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