Путин призвал россиян соблюдать ограничительные меры, связанные с COVID-19

Россиянам необходимо соблюдать ограничительные меры, связанные с COVID-19, чтобы избежать роста заболеваний. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета России.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — цитирует РИА «Новости» Путина.

За последние сутки в России выявили 8 135 заразившихся коронавирусом против 7 867 днем ранее. Это максимальный суточный прирост с 16 июня. Всего в стране зарегистрированы 1 159 573 заболевших. В Москве за день выявили 2 217 заразившихся против 2 016 накануне.

В Татарстане подтверждено всего 23 новых случая — республика вошла в пятерку регионов с наименьшим суточным приростом.