Власти объяснили рост числа ковидных зараженных Алтайском крае сезонным эффектом

Ухудшение эпидемической обстановки в Алтайском крае и рост числа выявленных случаев коронавируса обусловлены сезонным обострением респираторных инфекций. Об этом в ходе онлайн-трансляции 28 сентября рассказала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Вместе с тем руководитель краевого Минздрава Дмитрий Попов обрисовал текущее состояние системы здравоохранения, перед которой в данный момент возникают новые вызовы.

По словам Ульяны Калининой, в Алтайском крае в настоящее время наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. При этом текущая динамика ничем не отличается от предыдущих годов. На фоне роста распространения респираторных инфекций наблюдается и активизация коронавируса, поскольку они передаются воздушно-капельным и контактным путем.

В связи с этим спикер отметила, что Роспотребнадзор подготовил дополнительные рекомендации по борьбе с ковидом. Речь идет о продолжении соблюдения масочного режима и условно безопасной дистанции, использовании антисептиков и контроле состояния здоровья сотрудников организаций и учащихся образовательных учреждений. В частности было рекомендовано усиление проведения профилактических мероприятий в больницах, а педагогам посоветовали носить маски и вне школ. Отдельно стоит отметить предложение в адрес полиции и Росгвардии о более внимательном отношении к наличию масок на лицах граждан.

Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов к этому добавил, что с ухудшением эпидемической ситуации и ростом числа внебольничных пневмоний в крупных городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске – ведомство задумалось об откате системы здравоохранения в плане сокращения оказания плановой помощи в поликлиниках и стационарах. По его словам, в данный момент возвращение к таким мерам власти внимательно рассмотрят. «Это необходимо в связи с тем, что мы видим рост обращаемости по неотложной помощи: рост заболеваемости и как необходимость ответ на это. Также это необходимо со стороны работы медицинских организаций и привлечения нового медицинского персонала. Эту работу мы будем проводить целенаправленно и очень точечно возобновлять и где-то вводить заново ограничительные мероприятия», — объяснил министр.

Вместе с тем спикеры объяснили рост числа ковидных пневмоний по сравнению с тем, что ранее выявленные случаи заболевания у многих зараженных проходили бессимптомно. Существует мнение, что это связано со снижением объемов тестирования и более поздним выявлением наличия вируса. Замглавы краевого Роспотребнадзора на это ответила, что на сегодняшний день в регионе было сделано 511 тысяч тестов государственными и частными медорганизациями, а ежедневное число исследований составляет от 3800 до 5500. По ее словам, это очень высокий уровень.

В свою очередь глава Минздрава подтвердил, что ранее бессимптомное течение ковида было у 70 % пациентов, тогда как сейчас врачи стали намного чаще сталкиваться с серьезной симптоматикой. В связи с этим он ответил на сообщения по поводу недостаточных объемов проведения компьютерной томографии. Действительно, многие барнаульцы жалуются в соцсетях на многочасовые очереди на КТ. По словам Попова, на текущем этапе в сутки выполняется максимум до 572 исследований на пяти томографах. При этом еще летом их было около 200. Таким образом, наличие симптомов у новых зараженных объясняется ростом числа данного рода исследований.

Продолжаю тему, министр подчеркнул, что на этом фоне необходимо наращивать госпитальную базу. На данный момент в крае развернуто 2168 коек для ковидных больных. В связи с новым сезонным вызовом ведомству необходимо подготовить еще 1000 таких мест, причем только на этой неделе. «Конечно, это не во вред основной медицинской помощи по другим заболеваниям: хирургическим и острым кардиологическим заболеваниям», — добавил чиновник. Он подчеркнул, что работа больницы скорой медицинской помощи, краевой клинической больницы и кардиодиспансера будет сохранена. Судя по этим словам, власти прогнозируют ухудшение эпидобстановки в крае в ближайшие дни. Более того, серьезное усугубление ситуации, кажется, уже произошло: со слов Попова, в данный момент коечный фонд края забит на 97 % — на госпитализации находится 2111 человек. У 1015 из подтвержденный коронавирус, остальные пациенты имеют признаки вирусной пневмонии и сопутствующие заболевания.

Также министр сказал, что в районах края складывается напряженная ситуация с медперсоналом. Кадровый вопрос решается за счет привлечения студентов медицинского вуза и профильных колледжей, что помогает разгрузить основных сотрудников учреждений. В частности учащиеся измеряют температуру на входе в больницу или проводят опрос пациентов по чек-листу. Это позволяет персоналу сконцентрироваться на оказании помощи. На текущий момент медучрежедния Барнаула привлекли 135 младших медработников, с АГМУ обсуждается возможность отправки «подкрепления» из порядка 300 студентов.