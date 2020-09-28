У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці побили чоловіка і забрали в нього смартфон

У Луцьку поліцейські роти ТОР затримали ймовірних грабіжників.

Так, ввечері, 27 вересня, луцьким патрульним із роти тактико-оперативного реагування надійшло повідомлення від заявника про те, що на вулиці Володимирській невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження, забрали смартфон та гроші, — інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські прибули на місце події, а чоловік описав зовнішній вигляд осіб та напрямок, куди вони направилися. Під час обстеження прилеглих територій на вулиці Путінцева виявили двох осіб, на яких вказував заявник.

Їх затримали та доставили до Луцького відділу поліції для подальшого з’ясування обставин події.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.