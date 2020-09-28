Врачи выписали из больницы короля Норвегии Харальда V

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Король Норвегии Харальд и королева Соня в Стамбуле, 2013 год

Murad Sezer/Reuters

Король Норвегии Харальд V был выписан из больницы в Осло, куда был госпитализирован с затрудненным дыханием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

«Король Харальд V выписан из больницы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что анализы монарха на коронавирус показали отрицательный результат. Он продолжит лечение дома и пробудет на больничном как минимум до 4 октября.

Норвежский король Харальд V взошел на престол в 1991 году. Монарху 83 года, его госпитализировали в больницу 25 сентября.

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