Кудрин прокомментировал ситуацию в экономике России

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин

Илья Питалев/РИА «Новости»

Последствия от пандемии коронавируса в текущем году могут привести к падению ВВП России на 4—5%. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает RT.

При этом он уверен, что в настоящее время ситуация в российской экономике лучше, чем в начале пандемии.

«На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть», — сказал Кудрин.

По его словам, после возобновления сделки ОПЕК+ цены на нефть стали более «комфортными» для российской экономики и достигли $40 за баррель.

Глава Счетной палаты также отметил, что эта цена лучше ожидаемой цены — ниже $30.

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