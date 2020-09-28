Путин: Россия окажет Молдавии помощь на 500 млн рублей

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Президент Молдавии Игорь Додон и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, январь…

Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Россия направит Молдавии помощь на 500 млн рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с молдавским коллегой Игорем Додоном. Об этом сообщает ТАСС.

Россия по запросу Молдавии сформировала необходимые средства для оказания гуманитарной помощи, отметил российский лидер.

По его словам, наиболее пострадавшие от засухи молдавские сельскохозяйственные предприятия получат от России помощь в виде дизельного топлива на сумму 500 млн рублей.

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