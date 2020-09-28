​Регионы начали возвращать ограничения из-за COVID-19 вслед за Москвой

Российские регионы начали вслед за Москвой возвращать ограничения, действовавшие ранее в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. В частности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями снова начал действовать в Республике Коми.

Указ о самоизоляции подписал сегодня бывший заместитель министра здравоохранения РФ, глава Коми Владимир Уйба. В регионе по 28 октября включительно продлили оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер из-за изменения эпидемиологической обстановки вернул режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Он будет действовать с 29 сентября по 12 октября. Исключение составляют руководители предприятий, сотрудники органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работники системы здравоохранения. В области усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома с 28 сентября. Градоначальник также посоветовал крупным компаниям перевести часть сотрудников на «удаленку». В столице начали выводить из резерва койки для больных COVID-19.

В Татарстане пока не планируется ужесточать или смягчать ограничения, сообщали ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора.