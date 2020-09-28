В Турции COVID-19 положительные будут носить электронные браслеты

Есть два варианта таких браслетов, указывает Duvar.

Первый вариант — это электронный браслет, который предупреждает власти, когда диагностированные лица покидают карантин. Вторая модель работает с той же логикой, сказал министр, добавив, что он включает в себя размещение устройства дома, которое отслеживает человека.

Устройство во второй модели установит некоторые границы для COVID-19 положительных и будет предупреждать пользователей, если они выйдут за них. Оно также предупредит власти, если человек уйдёт дальше от устройства, местоположение которого не может быть изменено.

Коджа сказал, что министерство сейчас оценивает, какая система будет наиболее выгодной.

Он также отметил, что за последние две недели количество заболевших коронавирусом сократилось на 38%.