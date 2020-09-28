Впервые в России: председателя гордумы Воронежа избрали по видеосвязи

По слухам, спикер серьезно болен и находится на лечении в Германии

В ходе первого заседания Воронежской городской думы пятого созыва депутаты большинством голосов избрали на пост председателя Владимира Ходырева, который занимал должность спикера и в предыдущем созыве. Пикантность ситуации в том, что самого Ходырева на заседании, где его избирали, не было. Фактически голосовать народным избранникам пришлось за человека, похожего на Ходырева – сам он общался посредством видеосвязи. К слову, такой метод сегодня часто применяется в российском правосудии – когда представители Фемиды и следствия общаются с арестантом, находящимся в изоляторе.

За кандидатуру Ходырева проголосовали 32 человека, один был против. Сам новоизбранный спикер пообещал, что «скоро будет». Официально не объяснялся формат именно такого участия председателя в заседании. По одной из версий, Ходырев находится на карантине после пребывания в отпуске за рубежом. По другой, спикер якобы серьезно болеет и проходит лечение в одной из немецких клиник – сегодня это стало модным у представителей отечественного политистеблишмента.

Спикера Воронежской гордумы выбрали в режиме онлайн

В заседании, помимо депутатов, приняли участие губернатор Александр Гусев, сити-менеджер Воронежа Вадим Кстенин и другие высокопоставленные лица. Ранее выдвижение Владимира Ходырева на пост спикера городской думы было согласовано на региональной конференции «Единой России».

«От подобного формата у меня смешанные чувства. С одной стороны — опять растет заболеваемость коронавирусом. Но почему же тогда участвующим и вообще всей целевой аудитории открыто не объяснить благие причины голосования по видеосвязи?» — удивляется в разговоре с «Блокнотом» политолога Алина Жестовская. По ее словам, в этот момент «начинают зарождаться всякие нехорошие подозрения»: «А может быть кандидата таким образом оберегали от немодерируемых вопросов из зала? Или от встречи с журналистами прятали? Да мало ли что еще! Я бы на месте самого спикера изыскала возможность объяснить формат и провести живое, открытое, легитимизирующее заседание по возвращению в офлайн и реальность», — отметила собеседница издания.

По мнению руководителя Лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого, подобная форма выборов спикера городского парламента «напоминает профанацию». «Это смахивает на какой-то фарс. В конце концов, можно было отложить заседание. Но проводить его в таком загадочном формате, по меньшей мере, странно. Вполне возможно, что в ближайшее время встанет вопрос о легитимности Ходырева», — отметил он в разговоре с «Блокнотом».

Неживой также указал на то, что онлайн-формат вызывает немало вопросов: «Зачастую так судьи общаются с обвиняемыми, которые находятся в изоляторах».

Подобный формат избрания, конечно, нельзя назвать корректным, признает в разговоре с «Блокнотом» политолог Алексей Климовский.

«Владимир Ходырев был утвержден фактически в полуавтоматическом режиме, без обсуждений и альтернатив. Это многое говорит о реальном уровне значимости и влиятельности данного органа в системе власти Воронежской области», — считает эксперт.

Первый зампред Александр Провоторов также сохранил свой пост в новой гордуме. По регламенту, его кандидатуру предложил новоизбранный спикер. По видеосвязи Ходырев попросил голосовать за Провоторова. При этом кандидатуру второго заместителя Ходырев пообещал депутатам назвать на следующем заседании.

Юрист Сергей Ефимов указал на то, что, согласно регламенту Воронежской гордумы, кандидаты на должность председателя городского парламента «выступают на заседании городской думы и отвечают на вопросы депутатов». «На мой взгляд, избрание Ходырева без его физического присутствия на заседании может быть оспорено в судебном порядке. Во всяком случае, это рождает определенные вопросы, ведь возможность онлайн-общения действующим регламентом не предусмотрено», — пояснил он «Блокноту».