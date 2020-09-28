Владика Михаїл здолав коронавірус

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл одужав від коронавірусу, його виписали з лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних достовірних джерел.

Інформацію про те, що владика наразі здійснює архіпастирські обов’язки, підтвердили і у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, за інформацією видання, з 8 вересня священнослужитель перебував на лікуванні у Боголюбах. Перед вихідними, що минули, його виписали з лікарні.

Як повідомляють на сайті єпархії, учора, 27 вересня, на свято Воздвиження хреста Господнього митрополит Луцький і Волинський Михаїл уже здійснював богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.