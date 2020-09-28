Обнаружена стираная фреска, на которой НЛО поджигает церковь

Дискуссии ученых связаны с тем, что они не могут выяснить истинное значение нарисованного. Одни говорят, что НЛО на самом деле не испускает огонь – то всего лишь грязь. Другие вообще сомневаются, что на фреске изображен НЛО.

Сама фреска была создана в 16 веке в румынской церкви Biserica Manastirii, которая находится в городе Сигишоара. Историческая часть здания является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку в церкви жил Влад II, который являлся правителем Валахии и отцом Влада Цепеша, известного больше как Влад Дракула.

На фреске церковь окружают серые облака, из которых вылетает неопознанный летающий объект с огненным хвостом. НЛО имеет свою классическую дискообразную форму. Некоторые ученые полагают, что огонь на самом деле может быть грязью, потеками или выделениями из кирпича.

Картинка является первым свидетельством существования внеземных цивилизаций, если, конечно, эксперты правильно её поняли. Может быть, художник хотел изобразить что-то другое, а не НЛО.

Над фреской имеется надпись из Библии: «Да уповает Израиль на Господа». Сложно сказать, как эти строки соотносятся с тем, что нарисовано на стене. Никто не знает, что хотел донести автор между 1523 и 1700-ми годами.

Стоит отметить, что подобное изображение НЛО с разделениями в виде лепестков имеются на старинных французских монетах. Они тоже малоизучены. По мнению ученых, на жетонах изображены летающие «колеса».

Специалисты продолжат изучать фреску в надежде раскрыть ее истинное значение.