​Склад загорелся в Казани: столб черного дыма виден из центра города

На улице Короленко в Казани загорелся склад. Фото и видео происшествия публикуют в сети очевидцы случившегося.

На месте работают сотрудники МЧС. Судя по снимкам, сделанным горожанами, столб черного дыма виден из разных частей города.

По неподтвержденной информации «БИЗНЕС Online», загорелся одноэтажный склад площадью 27×15 метров. Огонь распространился по всей площади, кровля якобы обрушена. Существует угроза распространения огня на соседние объекты. Корреспондент нашего издания, который работает на месте, утверждает, что пожарным пока не удается потушить возгорание.

На место прибыли бригады скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что на месте работают три ручных пожарных ствола РСК-50, лафетный ствол и пожарная автоцистерна с гидроабразивной установкой сверхвысокого давления «Кобра». Информация по пострадавшим и площадь пожара уточняются.