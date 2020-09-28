Студент-физик рассказал, как сделать путешествия во времени реальными

Студент австралийского университета со своим научным наставником Фабио Коста пришел к выводу, что в прошлом Вселенная сама подстроит все события так, чтобы путешественник не смог нарушить ключевые моменты, которые повлияют на настоящее и будущее.

Суть «парадокса дедушки» заключается в следующем: если путешественник убьет своего деда, который еще не завел детей, то, соответственно, путешественник во времени не родится. Вот только как этот человек оказался в прошлом, если он даже не появился на свет? Жермен Тобар уверен, что Вселенная не даст нарушить уже сложившиеся вещи: у желающего убить дедушку могут отнять оружие или банально деда не окажется дома.

Подобное можно отнести и к такому примеру, как устранение болезни в прошлом, если та одолевает людей в настоящем. У путешественника не получится никак повлиять на ход событий, заболевание продолжит распространяться. Вселенная придумает, как не допустить серьезных изменений в уже совершенных событиях.

Таким образом, при всем желании создать парадокс события будут развиваться так, чтобы не допустить противоречий наподобие с дедушкой. Перемещения во времени возможны при условии отсутствия парадоксов.