Министр здравоохранения Турции отреагировал на обвинения в долгах американским компаниями

Напомним, что Саттерфилд заявил будто Турция задолжала международным фармацевтическим фирмам около 2,3 млрд долларов медицинских расходов — за год долг выросл в десять раз.

Заверения президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра финансов Берата Албайрака в том, что долг будет выплачен, пока не были выполнены, сказал он, что повышает вероятность того, что американские фирмы вытянут свою продукцию из Турции.

Но Коджа отверг комментарии посла, заявив, что они напоминают ему о подходе, принятом колониальными странами, сообщает Анадолу.

План выплат уже введён в действие, и вопрос решён, сообщил министр журналистам.

«Турция уже не та, что прежде», — добавил он.