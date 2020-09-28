Перечислены лучшие продукты для долголетия

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Британские ученые перечислили лучшие продукты, которые способствуют долголетию. Ими оказались йогурт, орехи и фрукты, пишет издание Express, передает «Радио Sputnik».

Специалисты предполагают, что эти продукты позволят людям избежать многих серьезных проблем со здоровьем. Благодаря коррекции питания можно существенно продлить жизнь.

Как считают ученые, также необходимо периодически добавлять в рацион цельнозерновые крупы, рыбу и морепродукты. Диету рекомендуется совмещать с регулярными физическими нагрузками.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Он рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно. В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара.