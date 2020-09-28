Путин рассказал об атомном потенциале России

Владимир ПутинФото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности России с профессиональным праздником и рассказал об атомном потенциале страны. Видеообращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24», передает ТАСС.

«Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть», — подчеркнул глава государства. Он пообещал, что Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы.

По словам российского лидера, предприятия добиваются значимых для всей страны результатов, прежде всего в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. В текущем году удалось обеспечить бесперебойное энергоснабжение в сложных условиях борьбы с пандемией, отметил Путин.

День работника атомной промышленности отмечается ежегодно 28 сентября Он был установлен указом Путина в 2005 году. В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие.