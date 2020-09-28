Выбираем самые мощные Android smart TV box

Android TV выглядел как наиболее многообещающая телевизионная платформа. Универсальность и открытость позволили ему повторить рынок смартфонов, где ему нет равных по статистике. Однако у платформы слишком много проблем.

Android TV сегодня присутствует на многих смарт-телевизорах Sony, TCL, Philips, Sharp и Xiaomi. Однако мы не найдем его в телевизорах двух самых популярных производителей — Samsung и LG. Обе компании выбрали собственные решения — Tizen и webOS соответственно — что сначала показалось тупиком. Сильной стороной платформы Smart TV, конечно же, являются приложения, их количество и качество, поэтому на начальном этапе развития рынка Smart TV полагаться на оригинальную систему было ошибкой. Разработчики сначала обращаются к самым популярным платформам, и Android TV, безусловно, выглядел так. На рынке телевизоров действуют несколько иные правила, чем на рынке смартфонов, а тесное сотрудничество и партнерство привело к более быстрому запуску приложений для систем Samsung и LG. Многие приложения также были доступны в эксклюзивном режиме, и это искушало клиентов, которые не хотели покупать больше устройств при покупке смарт-телевизора, и выбирали те, где их любимые услуги и контент ждали их сразу после запуска. Купить приставки Android Tv Box по ссылке https://citysmarttv.com.ua/products/.

К приложениям Android TV не всегда относятся одинаково

Локальные сервисы, такие как HBO GO, Ipla и Player, появились на Android TV чуть позже, чем на других системах. Некоторые сервисы все еще отсутствуют в Google Play, например Prime Video, который доступен не всем пользователям магазина (поддерживаются некоторые устройства, и все это началось с Nvidia Shield TV). Этот случай — одно из доказательств того, что без более тесного сотрудничества и возможного софинансирования некоторых проектов VOD-сервисы не так охотно и быстро выходят на новые платформы. Apple TV попала только во вторую систему (webOS на LG), потому что в самом начале она предлагалась только на Samsung, а Android TV по-прежнему является третьей или четвертой платформой выбора (в США гораздо важнее Roku или Fire TV де-факто на базе Android) .

Скоро появятся новые Android TV и Chromecast. Ничего необычного

В беседах с представителями компаний, производящих телевизоры с Android TV, можно узнать о том, насколько медленным и требовательным может быть процесс сертификации Smart TV в сотрудничестве с Google. По этой причине некоторые модели выходят на рынок со старыми компонентами. Также не секрет, что более дешевые модели получают менее производительные комплектующие, а это сказывается на стабильности и быстродействии устройства. Также трудно не создать впечатление, что Android (TV) иногда более требователен, чем Tizen или webOS, адаптированные для определенных приемников. В этом случае ситуация аналогична ситуации на рынке смартфонов, где Apple готовит как оборудование, так и программное обеспечение для своих устройств, а другие производители используют платформу Google во многих отношениях. В последние несколько месяцев внутри самой Google была проделана большая работа над новым Android TV и Chromecast, в отношении которых у компании будет другая идея.

Но Android TV появляется не только на телевизорах. В течение многих лет гостевая система использовалась на так называемых ТВ-приставках, наиболее известными из которых являются Nvidia Shield TV и Xiaomi Mi Box. Однако рынок полон этих менее популярных или брендовых устройств, а некоторое время назад даже продавался Hykker Smart Box в Бедронке. Однако эти более дешевые продукты не войдут в список рекомендуемых мною устройств, потому что ни список доступных приложений, ни их производительность не оправдают ожиданий большинства пользователей. Чтобы воспользоваться дополнительными преимуществами Android TV, вам потребуется соответствующая мощность, а это, к сожалению, связано только с ценой. Хотя Nvidia уже дважды меняла свой портфель Shield TV, цена существенно не упала, и это напрямую влияет на низкий интерес к этим устройствам.

Но Android TV — это не только VOD

Последний Shield TV третьего поколения больше не похож на небольшую консоль, поскольку его форма полностью изменилась. Интерьер, правда, существенно не обновился, хотя по сей день это один из самых эффективных устройств. Следовательно, здесь будут отлично работать все VOD-приложения и … игры. Именно поддержка игр является главной отличительной особенностью Android TV по сравнению с его прямыми конкурентами, хотя следует признать, что Google не упрощает жизнь производителям оборудования и не использует весь потенциал платформы. Представление об игре прямо на телевизоре с подключенной к нему беспроводной клавиатурой было впечатляющим, но это не стало нашей новой реальностью. Лучшим решением по-прежнему является покупка одной из обычных консолей, то есть Xbox или PlayStation, потому что предложение игр, запускаемых на Android TV или в потоковом режиме, все еще намного уже.