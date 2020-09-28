В России поменяется порядок получения пенсий на карту

Нововведения в сфере выплат различных видов пособий вступят в силу на этой неделе. С 1 октября все полагающиеся забайкальцам средства будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».Перейти на нее необходимо тем, кто использует для получения пособий карты MasterCard и Visa. При переходе на «Мир», как правило, счет получателя остается прежними, и в таком случае информировать Пенсионный фонд о переходе не нужно. Если же открывается новый счет, то получателю необходимо подать заявление с новыми реквизитами.

Однако нужно добавиться, что нововведение не коснется тех пенсионеров, которым выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. Они продолжат получать пенсии по той же схеме. Считается, что таким образом государство обезопасит себя от внешнего воздействия. Так как платежные системы «Visa» и «Мaster Card» являются иностранными.