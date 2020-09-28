Порядок получения пенсий на карту поменяется с 1 октября

Нововведения в сфере выплат различных видов пособий вступят в силу на этой неделе. С 1 октября все полагающиеся российским гражданам средства будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Перейти на нее необходимо тем, кто использует для получения пособий карты MasterCard и Visa. При переходе на «Мир», как правило, счет получателя остается прежними, и в таком случае информировать Пенсионный фонд о переходе не нужно. Если же открывается новый счет, то получателю необходимо подать заявление с новыми реквизитами.

В Национальной системе платежных кaрт пояснили, что выплаты можно поделить на две группы. Первая — это пенсии и иные социальные выплаты от Пенсионного фонда. Вторая — различные государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка и на ребенка.

Однако нужно добавиться, что нововведение не коснется тех пенсионеров, которым выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. Они продолжат получать пенсии по той же схеме.

Считается, что таким образом государство обезопасит себя от внешнего воздействия. Так как платежные системы «Visa» и «Мaster Card» являются иностранными.

1 октября проиндексируют военные пенсии

Обновленные правила начисления военной пенсии начнут действовать в России с 1 октября 2020 года. В частности, индексация затронет спасателей, сотрудников таможни, правоохранителей и бывших военнослужащих.

Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Так, 2,6 миллионам человек повысят пенсии. При этом размер выплат будет зависеть от стажа и звания.

Общая сумма средств, выделенных на поддержку россиян, составляет около 6 миллиардов рублей. Отметим, индексация пенсионных выплат для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств установлена в соответствии с проектом федерального бюджета РФ.