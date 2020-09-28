Азербайджанские военные убили 550 армян

Вооруженные силы Армении 27 сентября потеряли более 550 человек в ходе столкновений с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, из-за большого количества раненых в военных и гражданских госпиталях Армении наблюдается нехватка свободных коек. Также отмечается, что официальный Ереван занижает данные о потерях.

Причины конфликта в Нагорном Карабахе

В воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление. По данным армянских властей, противники бомбят населенные пункты и столицу непризнанной республики Степанакерт. Есть убитые и раненые среди гражданского населения. В Минобороны Армении сообщили, что они сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника, а также уничтожили три танка.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике ввели военное положение. Также там объявили мобилизацию мужчин старше 18 лет. После этого военное положение ввели и в Армении. В стране тоже объявили всеобщую мобилизацию.

Однако власти Азербайджана назвали другую версию конфликта. Минобороны заявило, что до этого, в пять утра, Армения начала интенсивный обстрел по позициям азербайджанской армии и населенным пунктам. По данным министерства, есть раненые и убитые. В ведомстве подчеркнули, что после этого командование ВС Азербайджана решило начать контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения.

Руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге сообщил, что вооруженные силы страны уже заняли ряд сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском районах, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху. «В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившихся под армянской оккупацией», — заявил он.

Но министерство обороны Армении опровергает сообщения Азербайджана о взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Посольство Армении в Москве обратилось к своим гражданам, проживающим в России. Оно попросило не поддаваться на провокации и не верить распространяемой дезинформации.

Таким образом, Армения настраивает, что это «Азербайджан развязал очередную провокацию» в Нагорном Карабахе. А в Баку говорят, что это действия Армении являются «очередным актом военной агрессии» против их страны. В воскресенье вечером парламент Азербайджана тоже ввел военное положение в нескольких городах страны.

Конфликт в Карабахе начался еще в 1988 году. Этот регион исторически населен армянами, но находится в окружении поселений Азербайджана. В годы советской власти он входил в Азербайджанскую ССР. После того как властям Нагорного Карабаха не разрешили перейти под руководство Армении, они решили сделать это сами и подписали соглашение с Армянской ССР. После вооруженного противостояния Азербайджан потерял контроль над территорией и прилегающими к ней районами.

После развала СССР была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которая осталась в дружеских отношениях с Арменией. Республику признали Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика. Но из числа членов ООН ее не признало ни одно государство.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта начались с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. В 1994 году при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения подписали соглашение о перемирии, которое положило конец боевым действиям. Нагорный Карабах и окружающие его районы Азербайджана остались под контролем армян.

После переговоров в 2009 году мирное урегулирование зашло в тупик. Азербайджан настаивал на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищала интересы непризнанной республики. В 2014 и 2016 годах в зоне конфликта происходили боевые действия.

В июле 2020 года военные двух стран снова начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.