В Азербайджане заявили, что Армения потеряла более 550 человек убитыми и ранеными

Вооруженные силы Армении потеряли свыше 550 человек убитыми и ранеными, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на минобороны республики.

По заявлению азербайджанского оборонного ведомства, Армения также потеряла 22 бронемашины, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и 3 склада с боеприпасами.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о крупных потерях армянских сил в Карабахе. Военное ведомство Карабаха заявило 31 жертве.

Напомним, 27 сентября обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, где заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по его территории, в том числе по столице Степанакерту. В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. В минобороны Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В Баку говорят, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию.

Власти Армении и Азербайджана объявили военное положение.