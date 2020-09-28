72-летний Михаил Шуфутинский женился на танцовщице младше его на 30 лет

Пара не скрывает, что думает о рождении ребенка.

Автор хита «3 сентября» Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Его избранницей стала танцовщица коллектива «Атаман» Светлана Юразова, с которой он знаком 25 лет. Светлана младше певца на 30 лет, но возраст не стал помехой любви. О тайном браке шансонье откровенно рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!

«Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и надеюсь не иссякнет никогда», — поделился эмоциями музыкант.

Именно Светлана поддержала Михаила, когда в 2015 году умерла его вторая супруга, Маргарита, подарившая артисту в 44-летнем браке двоих сыновей. Семья тепло приняла новую возлюбленную Шуфутинского. Сейчас супруга музыканта выполняет обязанности его администратора и пиар-менеджера. Также в студии пара призналась, что «регулярно работает» над пополнением в семействе.

К слову, впервые шансонье появился на публике с Юразовой в 2019 году на ужине музыкальной премии «Виктория». Тогда Шуфутинский назвал блондинку своей любимой, а в разговоре с журналистами Светлана похвасталась достижением артиста — ради нее Михаил сбросил 30 кг.

«Сейчас он тоже на диете, продолжает уменьшать свой вес. Правда, уже не в таких больших объемах худеет, а постепенно», — рассказала «Комсомольской Правде» Светлана.

Напомним, что впервые Шуфутинский женился в 19 лет на Татьяне Ростовой, а спустя четыре года развелся. Вспоминая этот брак, Михаил признался, что был молод и недостаточно хорош. Из-за этого отношения не продлились долго. С Татьяной он с тех пор не общался, и только спустя 53 года в студии у Андрея Малахова узнал, как сложилась судьба женщины.

Стоит отметить, что в свои 72 года Михаил Шуфутинский пользуется популярностью среди молодежи. Ежегодно в Интернете 3 сентября публикуют фото артиста и мемы, посвященные этому дню. В 2020 году в Москве уличные художники создали граффити в честь Шуфутинского — на здании в переходе между Новослободсой и 1-й Миусской улицами появился портрет артиста, который сопровождает надпись «Я твой календарь переверну».