Крупные природные пожары в российском регионе попали на видео

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Под Воронежем зафиксирован крупный природный пожар. Пламенем объято 135 гектаров леса. Соответствующие кадры попали на видео одного из местных жителей. Он разместил их на своей странице «ВКонтакте».

«В один момент стало страшновато. Вспомнил, что в машине есть вода, маски и чистые полотенца. Мы были готовы уже к тому, чтобы соорудить себе респираторы», — написал он в публикации. Мужчина отметил, что полностью задымленный участок дороги оказался коротким, поэтому применять подручные средства не пришлось.

Как сообщает в своем Telegram-канале «Комсомольская правда», тушить пожары в регионе будут специалисты из Тулы и Липецка — сил местных МЧС уже не хватает. Кроме того, в Воронежскую область планируют отправить вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Ростовской области выросла до 100 гектаров. Из-за ветра возникла угроза населенным пунктам. В тушении огня участвуют 239 человек и 59 единиц техники.