Пашинян допустил выход конфликта за пределы Нагорного Карабаха

Никол ПашинянФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что конфликт, в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона. Соответствующее заявление он сделал в своем обращении к нации, перевод которого опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Она (война — прим. «Ленты.ру») может выйти за пределы региона и приобрести гораздо больший масштаб, угрожая международной безопасности и стабильности», — сказал Пашинян.

Он также заявил, что вооруженные силы Армении как никогда готовы к боевым действиям, а народ проявляет единство, как и все трудные для него исторические моменты.

В воскресенье, 27 сентября, в Армении ввели военное положение на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Власти страны объявили мобилизацию лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. По данным армянской стороны, Азербайджан лишился 200 военных, 30 танков и других единиц бронетехники, а также 20 беспилотников.