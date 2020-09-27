Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 25 сентября 2018 года

AP

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам, пишет РИА «Новости».

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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