Баку требует введения международных санкций против Армении

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Азербайджан намерен обратиться в международные организации с требованием ввести санкции против Армении на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на азербайджанскую Генеральную прокуратуру.
Кроме того, Баку будет добиваться в Совете Безопасности (СБ) ООН создания специального международного трибунала, указано в заявлении генпрокуратуры.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.
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