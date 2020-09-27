США призвали стороны конфликта в Карабахе к немедленному прекращению огня

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mavit
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США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, решительно осудив эскалацию конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя американского госдепартамента Морган Ортагус.

США призвали стороны конфликта в Карабахе к немедленному прекращению огня

«Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие», — сказано в заявлении.

Ортагус заявила, что стороны должны использовать существующие линии прямой связи между ними и избегать действий, которые могут усугубить ситуацию.

Напомним, сегодня минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В военном ведомстве Армении в свою очередь подчеркнули, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», поэтому были сбиты два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что мирные населенные пункты в Карабахе попали под артобстрел, в том числе столица Степанакерт. Россия, Франция, Германия уже призвали стороны к диалогу.