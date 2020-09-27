США призвали стороны конфликта в Карабахе к немедленному прекращению огня

США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, решительно осудив эскалацию конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя американского госдепартамента Морган Ортагус.

«Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие», — сказано в заявлении.

Ортагус заявила, что стороны должны использовать существующие линии прямой связи между ними и избегать действий, которые могут усугубить ситуацию.

Напомним, сегодня минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В военном ведомстве Армении в свою очередь подчеркнули, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», поэтому были сбиты два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что мирные населенные пункты в Карабахе попали под артобстрел, в том числе столица Степанакерт. Россия, Франция, Германия уже призвали стороны к диалогу.