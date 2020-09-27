Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной

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mavit
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Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной

Брат девушки, как пишут в соцсетях, потребовал с родителей мужчины 1,5 млн рублей, а когда те отказались платить, переломал ему руки и ноги и бросил умирать.

42-летний житель Сочи Дмитрий Голованёв стал жертвой убийства, совершенного с особой жестокостью: его избили практически до смерти, переломали руки и ноги и бросили умирать в придорожной канаве.

В античности и в Средневековье активно практиковался такой пыточный способ казни, когда приговоренному ломали конечности и, привязав к колесу, оставляли умирать от болевого шока, кровопотери и обезвоживания.

Как пишут в социальных сетях, Голованёв поплатился за связь с несовершеннолетней девушкой. Он управлял небольшой сочинской гостиницей, принадлежащей его родителям, а девушка работала там горничной.

Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничнойДмитрий Голованев. Фото: instagram.com/dimagolovanev

Между управляющим и горничной вспыхнула страсть, и на протяжении нескольких месяцев они крутили бурный роман. О нем стало известно брату девушки, который счел семейную честь поруганной и потребовал возмездия.

Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной Дмитрий Голованев. Фото: instagram.com/dimagolovanev

Сначала мужчина, как утверждается в сообщениях кубанских СМИ, пошел к родителям Дмитрия и начал вымогать у них компенсацию в размере 1,5 млн рублей за честь сестры. Голованёвы отказались платить. Тогда брат горничной вызвал ее любовника на «стрелку» и, судя по всему, убил.

Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной

Сейчас подозреваемый задержан. Похороны Дмитрия Голованёва состоялись 24 сентября. Его хоронили в закрытом гробу. Судя по фотографиям в инстаграме мужчины, у него осталась дочь-подросток.

В 2016 году в Самаре был убит и расчленен 49-летний мужчина. Следствие установило, что с ним расправился 55-летний отец девушки, с которой тот встречался. У погибшего остались четверо детей. Они, кстати, и стали причиной убийства: отцу подруги жертвы не нравилось, что она решила связать свою жизнь с многодетным папашей.

В 2015 году 11-летний житель подмосковного Подольска убил 28-летнего любовника своей 37-летней матери ударом ножа в спину из-за неприязненного отношения к нему. Мужчина скончался на месте.