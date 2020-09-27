Сочинского отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной

Брат девушки, как пишут в соцсетях, потребовал с родителей мужчины 1,5 млн рублей, а когда те отказались платить, переломал ему руки и ноги и бросил умирать.

42-летний житель Сочи Дмитрий Голованёв стал жертвой убийства, совершенного с особой жестокостью: его избили практически до смерти, переломали руки и ноги и бросили умирать в придорожной канаве.

В античности и в Средневековье активно практиковался такой пыточный способ казни, когда приговоренному ломали конечности и, привязав к колесу, оставляли умирать от болевого шока, кровопотери и обезвоживания.

Как пишут в социальных сетях, Голованёв поплатился за связь с несовершеннолетней девушкой. Он управлял небольшой сочинской гостиницей, принадлежащей его родителям, а девушка работала там горничной.

Дмитрий Голованев. Фото: instagram.com/dimagolovanev

Между управляющим и горничной вспыхнула страсть, и на протяжении нескольких месяцев они крутили бурный роман. О нем стало известно брату девушки, который счел семейную честь поруганной и потребовал возмездия.

Дмитрий Голованев. Фото: instagram.com/dimagolovanev

Сначала мужчина, как утверждается в сообщениях кубанских СМИ, пошел к родителям Дмитрия и начал вымогать у них компенсацию в размере 1,5 млн рублей за честь сестры. Голованёвы отказались платить. Тогда брат горничной вызвал ее любовника на «стрелку» и, судя по всему, убил.

Сейчас подозреваемый задержан. Похороны Дмитрия Голованёва состоялись 24 сентября. Его хоронили в закрытом гробу. Судя по фотографиям в инстаграме мужчины, у него осталась дочь-подросток.

В 2016 году в Самаре был убит и расчленен 49-летний мужчина. Следствие установило, что с ним расправился 55-летний отец девушки, с которой тот встречался. У погибшего остались четверо детей. Они, кстати, и стали причиной убийства: отцу подруги жертвы не нравилось, что она решила связать свою жизнь с многодетным папашей.

В 2015 году 11-летний житель подмосковного Подольска убил 28-летнего любовника своей 37-летней матери ударом ножа в спину из-за неприязненного отношения к нему. Мужчина скончался на месте.