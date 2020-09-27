26-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт и 22-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе-2020. Группа из пяти велогонщиков, в которую вошли Ваут ван Арт, Марк Хирши, а также Михал Квятковски (Польша), Якоб Фульсанг (Дания) и Примож Роглич (Словения), не смогла добрать атаковавшего за 12 км до финиша 258,2 км дистанции Жулиана Алафилиппа (Франция), проиграв ему 24 секунды. В итоге группа преследователей разыграла спринт на финише.

Ваут ван Арт и Марк Хирши – призёры в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020

Ваут ван Арт завоевал вторую серебряную медаль. За день до групповой гонки он уже стал серебряным призёром чемпионата мира-2020 в индивидуальной гонке на время. Марк Хирши,бывший чемпион мира в андерах, занял 3-е место на чемпионате мира по велоспорту на шоссе после недавнего успеха на Тур де Франс-2020, где стал победителем этапа и получил красный номер самого атакующего гонщика.

Ваут ван Арт: «Мне нечего винить себя или команду. Мы проехали так, как хотели. Когда Алафилипп атаковал, я не смог к нему присоединиться. Он был сильнейшим, что показал на подъёме. Примож преследовал, выкладываясь изо всех сил, но все ехали на пределе. Больно, что занял второе место. Как и в пятницу, один гонщик был сильнее меня. Мне бы хотелось дать команде больше, чем эта серебряная медаль».

Марк Хирши: «Сегодня мы идеально провели гонку. Все ребята отлично выступали. Мы хотели контролировать ситуацию и сберечь силы. На последнем подъёме я чувствовал себя не идеально, но всё же, придавало уверенности, что я находился впереди. Алафилипп просто был сильнейшим. Он заслужил победу. Во время гонки мы не совершали ошибок. Он просто был сильнее на финише.

Сначала мы работали вместе, но на двух последних километрах каждый понимал, что Ван Арт – сильнейший в спринте, что повлияло на погоню. Всегда так. Ваут ван Арт выиграл спринт из группы, все знали, что мы не сможем его опередить. Он мог спринтовать и за 350 и даже за 400 м до финиша, и всё равно бы выиграл».

Михал Квятковски: «Немного жаль, что мы не поборолись в финале за радужную майку, но я очень рад за Жулиана. Конечно, он был сильнейшим. Всегда приятно смотреть, как он выигрывает гонки. Я счастлив за него.

Четвёртое место – не лучший результат. Я упустил медаль из-за нескольких сантиметров, не смог переспринтовать Хирши. Радужная майка была близко, в пределах досягаемости. Я и правда верил, что мы сможем догнать Жулиана. Он просто ехал впереди нас, но он был сильнейшим. Возможно, если бы я ждал его атаки, то у меня был бы шанс, потому что я и сам ускорился. Но я атаковал слишком далеко от вершины, а его ускорение было мощнее моего.

Это был один из тех слишком тяжёлых дней, когда все очень осторожны с атаками. Возможно, этого не было заметно, но на всех этих подъёмах наша скорость была запредельной. И все ждали последнего круга. Но для атак было слишком рано, что продемонстрировал Тадей Погачар. И некоторые сборные, находившиеся впереди, численно превосходили, поэтому было трудно что-то предпринять заранее».

Примож Роглич: «Мы не специалисты однодневных гонок, но проехали хорошо. Я очень горжусь, что входил в сборную, и даже горжусь результатом. Мне очень понравилась наша тактика, как мы подошли к гонке. Каждый старался изо всех сил. Жулиан заслужил победу.

Мы довольны и гордимся тем, как проехали гонку. С Ваутом мы товарищи по команде. Я бы предпочёл, чтобы Ваут стал чемпионом мира, но я шёл на пределе. Даже не мог спринтовать. Четыре гонщика были сильнее меня. Мне приходилось догонять их после каждого поворота. Я выложился полностью».

Том Дюмулин: «Если бы я был хотя бы на полпроцента сильнее, то смог бы уехать с Ваутом и Приможем. Когда я атаковал, надеялся, что ко мне присодинятся больше гонщиков, но, к сожалению, этого не случилось. Тем не менее, я доволен той формой, в которой сейчас нахожусь».

Тадей Погачар: «Моей задачей было просеять группу. Во время гонки мы с Рогличем поговорили, поняли, кто чувствует лучше. Когда я атаковал, постарался сделать максимум возможного. Мы гордимся, как провели гонку.

Мы хотели осложнить гонку, но на мою атаку никто не отреагировал, меня отпустили. Когда увидел, что сборная Бельгии не проявляет интерес, дал полный газ. Я ехал один, поэтому старался создать просвет как можно больше и уехать как можно дальше».